Ufficiale Lucchese, la nota ufficiale del club: niente dimissioni per Gorgone, domani un incontro

vedi letture

Marcia indietro in casa Lucchese. Il club toscano comunica che non sono avvenute le dimissioni del tecnico Giorgio Gorgone. Ecco la nota: "La Lucchese 1905 comunica che, durante il confronto telefonico appena terminato tra mister Gorgone e l'amministratore delegato Ray Lo Faso, il tecnico non ha presentato formalmente le sue dimissioni. Le parti hanno concordato di incontrarsi domattina per formalizzare una soluzione adeguata ed efficace. La società comunicherà tempestivamente le proprie determinazioni e le azioni conseguenti", ha concluso la nota.

L'allenatore aveva parlato così dopo la persante sconfitta subita per mano della Ternana: "Cicerelli l'ha messa sotto il sette, mentre noi non siamo riusciti a sfruttare le occasioni e il secondo gol ce lo siamo fatti da soli. Questa squadra ha bisogno di una scossa, è il momento di fare qualcosa di diverso: ho parlato con la società. I ragazzi mi hanno sempre dimostrato attaccamento, ma bisogna fare delle scelte e i risultati sono troppo negativi. Quello che dovevo dire l'ho detto, sia ai ragazzi che alla società: in questo momento non trovo corretto analizzare la partita. Faccio i complimenti alla Ternana che lotterà fino alla fine".