Lucchese, scatta il toto allenatore: in pole c'è Buscè della Primavera dell'Empoli

La Lucchese sta cercando di programmare il futuro, ancora in bilico tra Serie D e possibile ripescaggio in C, ma quel che di certo c'è è che dovrà trovare un nuovo allenatore, possibilmente in grado di fare entrambe le categorie, lavorando con i giovani.

Avanti quindi con la linea verde, e il profilo che pare essere in pole, come riferisce gazzettalucchese.it, è quello di Antonio Buscé, ora alla Primavera dell’Empoli.

Ma attenzione anche ai profili di Antonio Di Natale, Alberto Gilardino, Luca Tabbiani, Giuliano Giannichedda e persino Massimo Maccarone.