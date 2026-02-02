Ufficiale
Bologna, rientra l'attaccante Gennaro Anatriello. Interrotto il suo prestito al Potenza
Gennaro Anatriello rientra anzitempo al Bologna. L'attaccante classe 2004, che in questa stagione ha accumulato 20 presenze con 2 reti e 1 assist tra Serie C e Coppa Serie C, lascia il Potenza e si prepara con ogni probabilità a un nuovo prestito. Lo si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A.
