Ufficiale Lumezzane, dal Bologna arriva un attaccante in prestito: è Anatriello

FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Anatriello che giunge in prestito dal Bologna Calcio fino al 30 giugno 2026.

Anatriello, attaccante classe 2004 natio di Napoli, è cresciuto nel vivaio rossoblù facendo il proprio esordio nei professionisti nella stagione 2023/24 con la maglia dell’Alessandria con cui nel girone A di serie C ha disputato quattordici partite segnando la sua prima rete proprio all’esordio contro il Padova il 17 settembre, a cui si aggiungono due presenze ed una rete in Coppa Italia. Nella stagione successiva dal Bologna si trasferisce nuovamente in prestito in C, al Messina con cui scende in campo diciotto volte in campionato con cinque reti all’attivo in campionato, vestendo poi dal mese di gennaio la maglia del Trapani con quattro reti ed un assist in sedici presenze. In questa stagione sedici presenze in campionato e quattro in Coppa Italia con la maglia del Potenza, con una rete segnata in entrambe le competizioni.

Vestirà la maglia numero 32

“Anatriello è un profilo che seguivamo da tempo e che siamo felici di accogliere in rosa. – le parole del ds Simone Pesce – È una punta che va a completare il nostro parco attaccanti per questo finale di stagione e per dare una alternativa in più al tecnico che anche per caratteristiche non avevamo in rosa, senza discostarci dalla nostra filosofia improntata sui giovani”.