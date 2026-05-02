Lumezzane, Anatriello: "Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Non dobbiamo avere paura"

L'attaccante del Lumezzane Gennaro Anatriello ha parlato dopo il match contro la Virtus Verona: "Abbiamo concluso un campionato straordinario - ha sottolineato - soprattutto perché c’erano delle retrocesse ma non era facile mantenere alta l’attenzione per raggiungere l’obiettivo del settimo posto. Invece noi siamo riusciti a vincere, non dico facilmente ma quasi, facendo quattro gol nel primo tempo e poi gestendo la partita. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Non era per niente facile, soprattutto considerando com’era partita la squadra all’inizio del campionato: sette partite con quasi zero vittorie e un solo pareggio.

Siamo riusciti a ribaltare tutti i pronostici. Io sono arrivato a gennaio e i ragazzi avevano già fatto qualcosa di importante prima del mio arrivo, però complessivamente è stato fatto qualcosa di unico. Diciamo che non venivo da un bel periodo: ero fermo per vari fastidi fisici. Ora però mi sento bene e sono sicuro di poter dare ancora qualcosa di importante alla squadra.

Cosa cambia rispetto alla regular season e come vanno affrontati questi playoff? Sicuramente non dobbiamo avere paura o timore di nulla. Anche se la squadra è giovane, proprio per questo secondo me siamo spensierati. Con l’aiuto di qualche ragazzo più grande di noi, sono convinto che faremo bene".