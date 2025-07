Ufficiale Lumezzane, il rinforzo in difesa arriva dalla Pro Vercelli: De Marino firma un biennale

Il Lumezzane continua a rinforzare la propria rosa in vista della stagione 2025/26, puntando su esperienza, duttilità e conoscenza della categoria. Il club rossoblù ha infatti ufficializzato l’arrivo di Davide De Marino, difensore centrale classe 2000, pronto a mettere le sue qualità al servizio della squadra. Il giocatore piemontese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, portando con sé un bagaglio di esperienze maturate in piazze importanti tra Serie B, Serie C e nel vivaio della Juventus. Questa la nota del club:

“FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Davide De Marino che si lega alla società rossoblù fino al 30 giugno 2027. Difensore centrale classe 2000 natio di Savigliano (Cn) cresce dividendosi tra i Settori Giovanili di Juventus e Pro Vercelli con cui fa l’esordio in Serie B nel 2017/18 disputando gli ultimi diciassette minuti dell’ultima partita di campionato contro il Cittadella. La stagione successiva disputa sei presenze in C con le bianche casacche e quindici nella prima parte di stagione del 20/21 quando viene acquistato dalla Juventus per la Under 23 con cui gioca tredici partite.

Nella stagione 21/22 veste la maglia del Pisa senza mai fare esordio in prima squadra, mentre la stagione successiva si divide tra Pescara dove tra campionato e Coppa Italia scende in campo cinque volte e Virtus Francavilla dove resta un campionato e mezzo per un totale di quarantacinque presenze. Nel 2024/25 torna alla Pro Vercelli dove è protagonista di trentadue presenze con una rete all’attivo, la prima tra i professionisti.”