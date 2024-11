Ufficiale Lumezzane, rinnovo fino al giugno 2027 per il centrocampista Manuele Malotti

vedi letture

Il Lumezzane FC è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Manuele Malotti con prolungamento al 30 giugno 2027.

Il centrocampista, classe ’97 natio di Firenze, nella passata stagione ha disputato ventotto gare in rossoblù tra campionato e Coppa Italia segnando due reti e fornendo un assist terminando anzitempo la propria stagione per un infortunio al ginocchio che lo ha costretto all’operazione estromettendolo per l’ultimo tratto di campo e playoff. In questo campionato, in cui il tecnico Franzini gli ha cambiato ruolo spostandolo da ala a mezzala sinistra, è sceso in campo tredici volte, più due in Coppa Italia, mettendo a referto due reti tra Coppa Italia e campionato e quattro assist in campionato, raggiungendo inoltre nella partita contro la Giana Erminio le duecento presenze da professionista.