Maldini vs Renzi in Pro Sesto-Pistoiese 2-2. Il figlio dell'ex Premier: "Felice dell'esordio dal 1'"

vedi letture

Pro Sesto-Pistoiese dello scorso weekend di Serie C si è trasformata nella fra due figli d'arte: Christian Maldini, figlio dell'ex bandiera del Milan Paolo e Francesco Renzi, primogenito dell'ex Premier Matteo.

I due 'eredi al trono' hanno, poi, rilasciato alcune dichiarazioni dopo il triplice fischio della sfida terminata 2-2. "Sono felice di aver esordito dal via e orgoglioso di questo gruppo - ha commentato Renzi Jr (fonte Tuttosport) -. Abbiamo preso un punto importante per interrompere la striscia di risultati negativi. Ma dobbiamo pensare di riuscire a tornare alla vittoria già sabato in casa con l'AlbinoLeffe per centrare l'obiettivo che la società ci ha chiesto, rimanere nei professionisti".

"Abbiamo pagato a caro prezzo una disattenzione al quarto minuto di recupero prendendo un gol di testa su corner - ha invece commentato Christian Maldini -. Ma ci rifaremo".