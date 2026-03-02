Da Portanova e Gondo fino a Micai. La situazione dei contratti in casa Reggiana

Con il rinnovo del capitano Paolo Rozzio, ufficializzato nei giorni scorsi, salgono a undici i giocatori dell’attuale rosa della Reggiana che hanno un contratto che va oltre a questa stagione: otto di questi hanno infatti un accordo in scadenza nel 2027, mentre altri tre fino al 2028. Per gli altri invece molto dipenderà dalla salvezza del club emiliano visto che in caso di permanenza in Serie B ci sarà la possibilità di far valere il diritto di rinnovo con la maggior parte dei giocatori come sottolinea La Gazzetta di Reggio che fa il punto della situazione.

Papetti, Quaranta, Bozzolan, Rover, Girma, Tripaldelli, Bertagnoli e Novakovich hanno il contratto in scadenza a giugno 2027, mentre Bonetti, Suarez e Vallarelli per un ulteriore stagione, con Sampirisi che invece è l’unico attualmente senza vincoli e in scadenza a fine stagione. Sono inoltre numerosi i giocatori che essendo arrivati in prestito - Mendicino, Pavanati, Lambourde, Charlys, Lusuardi, Belardinelli, Vicari, Paz, Pinelli, Bozhanaj e Fumagalli – potrebbero salutare a fine stagione. Di questi infatti solo gli ultimi due hanno una clausola legata al riscatto a fine stagione, con nel caso del centravanti anche un contro riscatto a favore della Virtus Entella.

In scadenza a fine stagione ci sono poi tre colonne della formazione come Tobias Reinhart, Manolo Portanova e Cedric Gondo, ma tutti loro hanno un’opzione per un ulteriore anno che la Reggiana farà sicuramente scattare. Per il difensore Libuti invece il rinnovo è legato al numero di presenze, mentre per il neo acquisto Alessandro Micai è pronto un biennale in caso di salvezza.