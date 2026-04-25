Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Reggiana, Micai: "Il mio rinnovo dipende dalla salvezza, mi sento ancora più responsabile"

Reggiana, Micai: "Il mio rinnovo dipende dalla salvezza, mi sento ancora più responsabile"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
ieri alle 23:49Serie B
Daniel Uccellieri

Alessandro Micai, portiere della Reggiana, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Palermo. Queste le sue parole raccolte da Ilovepalermocalcio.com: "Era un risultato a cui tenevamo molto. Arrivavamo da Padova con grande amarezza, pur sapendo di aver fatto una buona prestazione. In questo momento della stagione uscire senza punti fa ancora più male, quindi era fondamentale tornare a muovere la classifica".

Sul tipo di partita giocata: "Abbiamo dimostrato di saper essere anche meno belli ma concreti. In questa fase serve anche saper soffrire".
Nonostante la prova personale, il portiere resta focalizzato sull’obiettivo: "Non sono soddisfatto, perché con l’esperienza capisci che conta solo vincere. Posso aver fatto bene, ma quello che vogliamo sono i tre punti".

Sulle difficoltà incontrate: "La cosa più complicata sono stati i tanti cross. Il Palermo è la squadra che crossa di più, ho cercato di aiutare i compagni, anche se potevo fare qualcosa in più".

Sugli episodi arbitrali: "Su Padova preferisco non fare polemica. Dico solo che, se fosse successo a noi, ci avrebbe fatto piacere. Ora però bisogna guardare avanti".

Sulla corsa salvezza: "Le ultime prestazioni dimostrano che ci crediamo. Da domani pensiamo subito al Modena, non possiamo permetterci cali".

Infine, sul futuro personale: "Il mio rinnovo dipende dalla salvezza, quindi mi sento ancora più responsabile. Non voglio considerare altre ipotesi: esiste solo questo obiettivo".

E sulla prossima gara: "Sarà strano giocare senza tifosi, perché partite così meritano il pubblico. Ma lo faremo anche per loro, sappiamo cosa c’è in palio".

Articoli correlati
Da Portanova e Gondo fino a Micai. La situazione dei contratti in casa Reggiana Da Portanova e Gondo fino a Micai. La situazione dei contratti in casa Reggiana
Spezia-Reggiana 0-1, le pagelle: Novakovich si sblocca, Micai super. Artistico ci... Spezia-Reggiana 0-1, le pagelle: Novakovich si sblocca, Micai super. Artistico ci prova
Micai: "La Reggiana è un sogno che si avvera. Mancuso? Il tocco c'è stato ed è fallo"... Micai: "La Reggiana è un sogno che si avvera. Mancuso? Il tocco c'è stato ed è fallo"
Altre notizie Serie B
Sampdoria, Cherubini: "Punto importante che ci avvicina al nostro obiettivo" Sampdoria, Cherubini: "Punto importante che ci avvicina al nostro obiettivo"
Palermo, Palumbo: "Terzo gol in campionato? Sarebbe stato meglio vincere" Palermo, Palumbo: "Terzo gol in campionato? Sarebbe stato meglio vincere"
Reggiana, Micai: "Il mio rinnovo dipende dalla salvezza, mi sento ancora più responsabile"... Reggiana, Micai: "Il mio rinnovo dipende dalla salvezza, mi sento ancora più responsabile"
Juve Stabia, Varnier: "Crediamo ancora nel sesto posto, sappiamo quanto sia importante"... Juve Stabia, Varnier: "Crediamo ancora nel sesto posto, sappiamo quanto sia importante"
Cesena, Cole: "È mancato qualcosa, non c'è stata ambizione" Cesena, Cole: "È mancato qualcosa, non c'è stata ambizione"
Sampdoria, Lombardo: "Sono contento a metà, dovevamo fare meglio negli ultimi 16... Sampdoria, Lombardo: "Sono contento a metà, dovevamo fare meglio negli ultimi 16 metri"
Venezia, Stankovic: "Campionato bellissimo, stanno vincendo tutte quelle davanti"... Venezia, Stankovic: "Campionato bellissimo, stanno vincendo tutte quelle davanti"
Cesena-Sampdoria 0-0, le pagelle: Ricci disegna calcio, Castrovilli pericoloso dalla... Cesena-Sampdoria 0-0, le pagelle: Ricci disegna calcio, Castrovilli pericoloso dalla panchina
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Gasp e il sogno zona Champions. Friedkin non lo lasci padrone della Roma. Cittì azzurro: meglio Allegri di Conte. Bologna-Italiano, una storia finita. Tra Grosso e Vanoli potrebbe spuntare Sarri
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Terremoto arbitri: Rocchi e Gervasoni indagati per frode sportiva, entrambi si sono autosospesi
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle restanti gare del 34° turno
Immagine top news n.2 Roma, due gol al Bologna per scacciare la crisi. Gasperini si gode Malen e punge Massara
Immagine top news n.3 Autosospensione Rocchi, chi designa gli arbitri delle quattro giornate finali del campionato?
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Lecce quartultimo, Verona non ancora retrocesso
Immagine top news n.5 Il designatore Rocchi si è autosospeso, la conferma dell'AIA attraverso un comunicato ufficiale
Immagine top news n.6 Rocchi si è autosospeso, l'annuncio: "Scelta sofferta, tornerò indenne e più forte di prima"
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma accorcia sulla Juventus e allunga sul Como
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
Immagine news podcast n.2 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
Immagine news podcast n.4 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti-Allegri, ecco chi tornerà a vincere prima secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.3 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Giaccherini non ha dubbi: "Il ciclo di Italiano a Bologna è finito. Merita blasoni più importanti"
Immagine news Serie A n.2 Verona, Edmundsson: "Triste per il gol annullato, è stata una decisione sbagliata"
Immagine news Serie A n.3 Parma, Keita: "Felici per la salvezza, provo tante emozioni. Ora festeggiamo"
Immagine news Serie A n.4 Verona, Sammarco: "Reintegro di Orban? Non ci sono novità, deciderà la società"
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Di Francesco: "Bicchiere mezzo pieno, nel secondo tempo siamo cresciuti"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Cristante: "Ranieri grande figura, con lui abbiamo fatto un percorso bellissimo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Cherubini: "Punto importante che ci avvicina al nostro obiettivo"
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Palumbo: "Terzo gol in campionato? Sarebbe stato meglio vincere"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Micai: "Il mio rinnovo dipende dalla salvezza, mi sento ancora più responsabile"
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Varnier: "Crediamo ancora nel sesto posto, sappiamo quanto sia importante"
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Cole: "È mancato qualcosa, non c'è stata ambizione"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Lombardo: "Sono contento a metà, dovevamo fare meglio negli ultimi 16 metri"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, è terminato il Girone A: ecco tutte le squadre qualificate ai playoff e gli accoppiamenti
Immagine news Serie C n.2 Risultati Serie C. È terminato il Girone A: il Renate scavalca il Lecco e chiude al terzo posto
Immagine news Serie C n.3 Campobasso, Zauri avvisa l'Ascoli: "Vogliamo festeggiare il 4° posto davanti ai nostri tifosi"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, avanti con Gallo anche in Serie B: vicino l'accordo per il rinnovo fino al 2028
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, caccia al nuovo direttore generale: Marroccu favorito su Pederzoli
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, rabbia Stellone: "Incredibile giocare adesso alle 14.30 e a dicembre alle 21"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Juventus, big match con vista Champions
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Roma
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Rossettini dopo la vittoria con la Juve: "Con loro un conto aperto da inizio stagione"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter vince in rimonta, 2-1 in casa del Genoa. La Roma è distante 6 punti
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Piovani con Magull e Wullaert in attacco
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A femminile, colpo della Roma contro la Juventus: pareggio 0-0 fra Milan e Napoli
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo, Carnevali: "La Lega femminile funziona se la Serie A obbliga tutti i club"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Bayern prova a insidiare le plurivincitrici: nel weekend al via le semifinali di UWCL
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?