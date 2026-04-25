Reggiana, Micai: "Il mio rinnovo dipende dalla salvezza, mi sento ancora più responsabile"

Alessandro Micai, portiere della Reggiana, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Palermo. Queste le sue parole raccolte da Ilovepalermocalcio.com: "Era un risultato a cui tenevamo molto. Arrivavamo da Padova con grande amarezza, pur sapendo di aver fatto una buona prestazione. In questo momento della stagione uscire senza punti fa ancora più male, quindi era fondamentale tornare a muovere la classifica".

Sul tipo di partita giocata: "Abbiamo dimostrato di saper essere anche meno belli ma concreti. In questa fase serve anche saper soffrire".

Nonostante la prova personale, il portiere resta focalizzato sull’obiettivo: "Non sono soddisfatto, perché con l’esperienza capisci che conta solo vincere. Posso aver fatto bene, ma quello che vogliamo sono i tre punti".

Sulle difficoltà incontrate: "La cosa più complicata sono stati i tanti cross. Il Palermo è la squadra che crossa di più, ho cercato di aiutare i compagni, anche se potevo fare qualcosa in più".

Sugli episodi arbitrali: "Su Padova preferisco non fare polemica. Dico solo che, se fosse successo a noi, ci avrebbe fatto piacere. Ora però bisogna guardare avanti".

Sulla corsa salvezza: "Le ultime prestazioni dimostrano che ci crediamo. Da domani pensiamo subito al Modena, non possiamo permetterci cali".

Infine, sul futuro personale: "Il mio rinnovo dipende dalla salvezza, quindi mi sento ancora più responsabile. Non voglio considerare altre ipotesi: esiste solo questo obiettivo".

E sulla prossima gara: "Sarà strano giocare senza tifosi, perché partite così meritano il pubblico. Ma lo faremo anche per loro, sappiamo cosa c’è in palio".