Monopoli, al via l'era Colombo: ufficializzato lo staff del tecnico biancoverde

vedi letture

Con una nota ufficiale, il Monopoli "rende nota la composizione dello staff tecnico della prima squadra per la stagione sportiva 2021/22.

A disposizione di mister Alberto Colombo, il ruolo di vice allenatore è stato affidato a Nicola Losacco, già nelle fila del Monopoli nella stagione 2016/17 e 2019/20.

L’incarico di preparatore atletico sarà ricoperto da Renzo Ricci, il quale, vanta un’esperienza ultradecennale nel ruolo, avendo lavorato con diverse società, nello specifico: in Serie D con Martina, Bisceglie, Fasano e Venezia (con quest’ultima vincendo il campionato), in Serie C con Martina, Fidelis Andria, Bisceglie e nell’ultima stagione, Virtus Francavilla.

L’allenatore dei portieri biancoverdi, per il 6^ anno consecutivo, sarà l’esperto Francesco Monaco.

La società augura al nuovo staff tecnico sinceri auguri di buon lavoro in vista dell’imminente inizio di stagione".