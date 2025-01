Ufficiale Monopoli, arriva Miranda dal Sassuolo. È in prestito fino a giugno 2025

vedi letture

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Sassuolo "comunica di aver ceduto al Monopoli, con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025, il calciatore Kevin MIRANDA.

La società ringrazia Kevin augurandogli le migliori fortune umane e professionali".

Questo, invece, il comunicato dei biancoverdi: "La SS Monopoli 1966 comunica che è stata depositata la documentazione per il trasferimento temporaneo dalla US Sassuolo Calcio del calciatore Kevin Paride Miranda.

Difensore di piede destro, classe 2003 (il prossimo 10 marzo compirà 22 anni), nato a Piedimonte Matese, in Campania, Miranda ha esordito in serie A il 20 agosto 2023 in Sassuolo-Atalanta, nella scorsa stagione ha collezionato 10 presenze in serie B con la maglia del Catanzaro e nella prima metà di stagione ha fatto parte del roster del Sassuolo in serie B".