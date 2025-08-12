Ufficiale Trento, arriva in prestito annuale Kevin Miranda dal Sassuolo

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al 30 giugno 2026) da Unione Sportiva Sassuolo Calcio i diritti alle prestazioni sportive del difensore Kevin Miranda che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2026.

Nato a Piedimonte Matese (CE) il 10 marzo 2003, Miranda muove i primi passi nel Tre Pini Matese prima di approdare al Cassino Calcio, con cui esordisce anche in Serie D. Successivamente entra nel settore giovanile del Sassuolo, dove nella stagione 2020-2021 colleziona 10 presenze con l’Under 18. Nel biennio seguente è protagonista con la Primavera neroverde, totalizzando 54 presenze e una rete. Nella stagione 2022-2023 debutta in Serie A con la maglia del Sassuolo nella gara contro l’Atalanta, per poi trasferirsi al Catanzaro in Serie B, con cui scende in campo in 10 occasioni. Lo scorso anno si divide tra il Sassuolo, in Serie B, dove esordisce anche in Coppa Italia contro il Milan, e il Monopoli, in Serie C, con cui colleziona 9 presenze e un assist.

Il difensore è carico per iniziare questa nuova esperienza: «Sono felice di essere un nuovo giocatore del Trento. Le mie caratteristiche principali sono la velocità e la propensione allo scontro fisico, oltre alla capacità di giocare in campo aperto. Dalle esperienze pregresse mi porto dietro la mentalità giusta, con l’ambizione costante di volermi migliorare. Conosco Aucelli, con cui ho condiviso l’esperienza nella Primavera del Sassuolo, e Pellegrini, con cui ho giocato a Monopoli: entrambi mi hanno parlato molto bene di questa società, delle strutture e dell’organizzazione più in generale. Da quest’anno mi aspetto di fare bene in un campionato come la Serie C, che è molto competitivo e nel quale ogni squadra ha le proprie qualità».