Ufficiale Monopoli, innesto di prospettiva in difesa: arriva il terzino Di Santo

Serie C

Dopo aver ufficializzato gli addii di due attaccanti come Grandolfo e Vazquez - entrambi ceduti al Trapani - il Monopoli annuncia un rinforzo in entrata. Si tratta del giovane terzino Di Santo che nella passata stagione ha giocato per sei mesi con L'Aquila. Questo il comunicato del club pugliese:

"La SS Monopoli 1966 comunica di aver depositato la documentazione per il tesseramento biennale con opzione per il terzo anno del calciatore Emanuele Di Santo.

Terzino sinistro classe 2005, nato il 31 gennaio a Roma, 184 cm, formato calcisticamente nei settori giovanili della Romulea e dell’Inter, cresciuto nella Primavera di Viterbese e Salernitana, da gennaio 2024 ha indossato la maglia de L’Aquila.

Conta 35 presenze, 1 gol e 5 assist in Primavera 2 e 50 presenze, 1 gol e 3 assist tra serie D, Coppa serie D e playoff serie D".