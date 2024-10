Ufficiale Monopoli, rinforzo di spessore per il centrocampo. Falzerano firma fino a giugno

vedi letture

È con una nota ufficiale, che integralmente riportiamo, che il Monopoli "comunica di aver sottoscritto un accordo per i diritti delle prestazioni sportive con il calciatore Marcello Falzerano fino al 30 giugno 2025.

Nato a Pagani (Sa), ma romano di origine, centrocampista, Falzerano nelle ultime due stagioni ha giocato con la maglia dell’Ascoli in serie B collezionando 58 presenze, 2 gol e 2 assist in tutte le competizioni.

Classe 1991 (è nato il 12 aprile) in carriera ha indossato, tra le altre, anche le maglie di Perugia, Venezia, Bassano, Pistoiese e Salernitana per un totale di 193 presenze, 9 gol e 25 assist in serie B e 268 presenze, 19 gol e 23 assist in serie C".