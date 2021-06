Montevarchi in C. Frugoli: "Non programmato, ma la città ha meritato questo successo"

Ai microfoni di valdarnooggi.it, è intervenuto il bomber del Montevarchi Diego Frugoli. Che ha parlato della cavalcata che ha portato la formazione rossoblù nel professionismo: "Se l'obiettivo iniziale era quello di confermare il buon prodotto nella scorsa stagione, il Montevarchi si è ampiamente superato, trovando la forma perfetta passo dopo passo. Anche perché con gli stop iniziali a causa della pandemia abbiamo faticato a raggiungere continuità e ritmi giusti. Quando siamo riusciti a far quadrare tutto, abbiamo toccato dei picchi sinceramente inaspettati che rispecchiano però la qualità di un organico di assoluto livello, Capace di creare spesso quantità di palle gol incredibili, schiacciando gli avversari nella loro aerea difensiva. La città ha meritato un successo simile, per quanto non fosse programmato a inizio anno. E lo abbiamo visto al ritorno al Fedini: uno spettacolo simile non è immaginabile in una categoria come la Serie D, con quella partecipazione e quel tifo. Il sostegno da parte degli ultras non è mai mancato durante l'anno, anche quando non potevano farsi sentire allo stadio, mostrandosi sempre presenti in partenza o di ritorno per le gare decisive".