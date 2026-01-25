TMW Entella, Lorenzo Moretti verso la conclusione del prestito. Piace a due squadre di Serie B

Lorenzo Moretti va verso il saluto alla Virtus Entella. Il difensore centrale, di proprietà della Cremonese, ha passato la prima parte di stagione in Liguria, giocando otto partite per un totale di 390 minuti. Nelle ultime due non è stato convocato perché ci sono diverse richieste, sempre dalla Serie B, da parte di alcuni club.

In particolare Mantova e Cesena hanno fatto dei sondaggi nelle scorse ore. Resta da capire quale potrà essere la destinazione a poco più di una settimana dalla fine della finestra trasferimenti invernale. A Chiavari si era trasferito in prestito con diritto di riscatto e presumibilmente la formula potrà essere la stessa, ritornando prima a Cremona per poi scegliere la sua nuova avventura per la seconda parte dell'annata. Moretti conta anche cinque presenze nella scorsa Serie B dopo avere difeso le maglie di Avellino, Triestina e Pistoiese.

Queste erano state le sue prime parole all'arrivo in biancazzurro. “Ho scelto l’Entella perché è una società seria, importante e che sa valorizzare e lavorare bene con i giovani. Penso che questa avventura possa permettermi di crescere ulteriormente come uomo e come calciatore. Arrivo con tanto entusiasmo e la consapevolezza che in questo ambiente ci siano tutte le condizioni per esprimermi al meglio. Non vedo l’ora di iniziare e mettermi a disposizione del mister e della squadra".