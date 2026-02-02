TMW
Union Brescia, in arrivo un difensore: fatta per Moretti dalla Cremonese
TUTTO mercato WEB
Colpo in entrata per l'Union Brescia.
Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il club lombardo avrebbe definito in questi minuti l'operazione per l'arrivo dalla Cremonese di Lorenzo Moretti, difensore centrale classe 2002.
Il giocatore di Magenta ha vissuto la prima parte di stagione in prestito alla Virtus Entella in Serie B collezionando, però, appena otto presenze e un totale di 390' in campo.
