Ufficiale Union Brescia, fatta per Lorenzo Moretti: arriva in prestito con diritto dalla Cremonese

Union Brescia è lieta di annunciare di aver acquisito dalla U.S. Cremonese, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Moretti.

Nato a Magenta (Milano) il 26 febbraio 2002, Lorenzo è cresciuto nei settore giovanile dell’Internazionale Milano, guadagnandosi le chiamate della Nazionale giovanile Under 17 e Under 18: per lui 16 presenze complessive e due gol in Azzurro. Ha esordito in Serie C con la maglia della Pistoriese e ha maturato esperienza tra Cadetteria e Serie C vestendo le maglie di Avellino, Triestina, Cremonese e Virtus Entella. In carriera vanta 122 presenze complessive, condite da 3 gol.