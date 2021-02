Nasce "Livorno_popolare", il progetto che vuol salvare il Livorno: aderisce l'ex Emerson

Come è noto, nei giorni scorsi a Livorno è nato "Livorno_popolare", un progetto di azionariato popolare attraverso il quale la città tenta di dare un futuro al Livorno, le cui tristi vicende societarie sembrano non trovare fine.

Come riferito quest'oggi da Il Tirreno - ed. Livorno, sono già state tantissime le adesioni, tanto che una cifra a quattro zeri è già stata raggiunta, ma tra queste ha colpito quella di un illustre ex, il difensore Emerson, attualmente all'Olbia che solo sabato ha affrontato i labronici chiudendo il confronto sul 3-3. A raccontare di questa adesione, al citato quotidiano, è stato il promotore dell'iniziativa Marco Bruciati: "Ci è saltato agli occhi il nome di Emerson: senza dire nulla ha aderito. E' nella lista dei mille".