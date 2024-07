Non solo Camarda per il Milan Futuro. Da Bartesaghi a Simic, i talenti pronti a misurarsi in C

Dopo Juventus e Atalanta, anche il Milan ha la sua seconda squadra nel campionato di Serie C. "Milan Futuro", questo il nome scelto per la seconda squadra rossonera, giocherà nel Girone B, quello del centro Italia. Il progetto U23 del Milan nasce al termine di una programmazione iniziata tre anni fa con l'obiettivo principale di valorizzare il talento dei giovani cresciuti nel Settore Giovanile rossonero ed è una strategia che sarà evidente sin da subito.

Quali saranno i talenti del settore giovanile che giocheranno in Serie C nella prossima stagione? Il primo nome, scontato, è quello di Francesco Camarda, straordinario talento classe 2008 che ha già fatto il debutto in Serie A ed ha trascinato l'Italia Under 17 alla vittoria dell'Europeo di categoria, segnando una doppietta in finale con il Portogallo e venendo anche nominato MVP del torneo.

Camarda è solo la punta dell'iceberg di un settore giovanile, quello rossonero, che negli ultimi anni ha sfornato giocatori davvero interessanti. Jan-Carlo Simic vanta 4 presenze ed un gol nella passata stagione con la prima squadra, per Davide Bartesaghi le presenze lo scorso anno sotto la guida di Pioli sono state sei.

Due presenze in A anche per Kevin Zeroli, capitano della Primavera di Abate che tanto ha fatto bene in Youth League, mentre Alex Jimenez, terzino spagnolo classe 2005, ha già calcato i terreni di gioco della Serie A in tre occasioni. Fra i pali un elemento sicuramente interessante è l'ex Saint Eitenne Noah Raveyr, così come l'attaccante Diego Sia e il centrocampista Victor Eleutu

Per Chaka Traorè tutto passa dal mercato: lo scorso gennaio era passato in prestito al Palermo, ma l'avventura in rosanero non è stata delle più fortunate. Se ci saranno offerte dalla Serie B il ragazzo ed il Milan le prenderanno in considerazione, altrimenti potrà essere un'altra punta di diamante del Milan Futuro.

Altri nomi da seguire con attenzione, salvo trattative di mercato, sono quelli di Dariusz Stalmach, Mattia Malaspina, Andrea Bartoccioni, Andrei Coubiș (reduce da un brutto infortunio) e Andrea Bozzolan, la scorsa stagione in prestito al Perugia.