Ufficiale Il Lecce annuncia Camarda: al Milan rimane la recompra. Il comunicato

Ora è ufficiale: Francesco Camarda è un nuovo giocatore del Lecce. L'attaccante classe 2008 arriva in giallorosso in prestito, il club salentino ha il diritto di acquistarlo a fine stagione, ma i rossoneri hanno mantenuto su di lui il controllo assicurandosi la futura recompra. Il giocatore era arrivato ieri in città posando per le prime foto nella sua nuova avventura, poi ha effettuato oggi le visite mediche prima di firmare.

Il comunicato del club giallorosso

Questo il comunicato del Lecce: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contropzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Camarda dall’A.C. Milan".

Il rendimento di Camarda e le speranze dei tifosi

Camarda, rappresenta uno dei talenti più cristallini del nostro calcio.. Nella passata stagione si è fatto le ossa fra Serie C con il Milan Futuro e la prima squadra, mettendo insieme complessivamente 35 presenze, delle quali 10 in Serie A e 4 in Champions League. Sette gol e due assist per lui fra la Serie C e la Coppa Italia di categoria. Ora la prima esperienza ufficiale fra i grandi: sotto la guida di un tecnico come Eusebio Di Francesco proverà a mettere in mostra le qualità che a livello di giovanili ha fatto ampiamente intravedere.