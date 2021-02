Non solo Emerson. Anche gli ex Melara e Luci aderiscono a "Livorno_popolare"

Il progetto di azionariato popolare "Livorno_popolare", che punta a salvare il Livorno, sta andando a gonfie vele, perché, come riferisce Il Tirreno - ed. Livorno, in poco meno di una settimana ha già raccolto circa duemila adesioni, quelle che i promotori puntavano a ottenere in due mesi.

C'è grande entusiasmo in città, quindi, ma l'aiuto è arrivato anche da alcuni ex amaranto, primo su tutti l'attuale difensore dell'Olbia Emerson. Hanno poi fatto seguito l'adesione dell’indimenticato Matteo Melara, al Livorno dal 2001 al 2006 e poi nel 2008, e dell’ex capitano di

lungo corso Andrea Luci, passato in estate alla Carrarese.