Ufficiale Novara, accordo annuale con Luka Koblar: arriva dall'NK Aluminij

Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Luka Koblar. Il difensore firma un contratto fino al 30/06/2025.

Centrale difensivo, Luka nasce in Slovenia, dove cresce calcisticamente e si afferma poi nella massima serie nazionale. Gioca con le maglie di Maribor, in cui fa la trafila nel settore giovanile, giocando anche in UEFA Youth League, per poi confermarsi in prima squadra, e Aluminij, dove ha giocato l’ultima stagione. In mezzo un passaggio anche nel campionato italiano: gioca in Serie B col Frosinone ed in Serie C col Potenza.