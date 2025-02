Ufficiale Tris d'addii in casa Novara: Owusu, Jelenic e Koblar . Quest'ultimo va al Legnago

Novara Football Club comunica che nell’ultima giornata della sessione di mercato invernale sono state perfezionate tre operazioni in uscita. Enoch Owusu, Enej Jelenic e Luka Koblar hanno terminato la loro avventura in maglia Novara.

Per Owusu è stato raggiunto l’accordo con il Football Club Internazionale Milano per la risoluzione della cessione a titolo temporaneo, che sarebbe terminata il 30 giugno 2025. Jelenic è stato ceduto, a titolo temporaneo, al Football Club Koper. Per lui un rientro a casa, nella squadra della sua città natale, militante nella massima serie slovena. Koblar è stato ceduto, a titolo definitivo, al Football Club Legnago Salus.

A Enoch, Enej e Luka i migliori auguri da parte del Club azzurro per le nuove esperienze