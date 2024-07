Ufficiale Novara, innesto d'esperienza a centrocampo: Jelenic firma un biennale

Il Novara rinforza il proprio centrocampo con un calciatore di grande esperienza, anche in Italia, come l'esterno mancino classe '92 Jelenic, che lo scorso anno ha segnato sei reti in 30 presenze con il Koper in Slovenia.

"Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Enej Jelenic. Il centrocampista firma un contratto fino al 30/06/2026.

Una lunga carriera alle spalle. A 17 anni l’esordio in una gara di qualificazione di Champions League, a 18 quello in Serie A, a 23 il debutto con la nazionale slovena. Quasi 400 presenze tra i professionisti. In mezzo Enej gioca diverse stagioni tra Serie B e C. Nell’ultima stagione gioca al Koper, squadra della sua città natale nella massima serie slovena.

Ad Enej il benvenuto da parte del Club azzurro".