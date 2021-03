Novara, Pavanati incontra Rullo: che per la cessione vuole garanzie sulla sua solvibilità

Possibile novità in casa Novara. Come infatti riferisce La Stampa - ed. Novara e Verbania, nella giornata di ieri l'immobiliarista milanese Leonardo Pavanati, accompagnato dal generale della Guardia di Finanza Fabrizio Lisi, ha fatto visita al centro sportivo del club, per un incontro con patron Maurizio Rullo. Commentato poi così dallo stesso Pavanati: "Il generale è rimasto affascinato dal centro sportivo... una visita di cortesia? Direi qualcosa di più. Di rientro da Torino abbiamo voluto incontrare Rullo per fargli conoscere di persona con chi sta trattando. Speravamo di avere i documenti definitivi della posizione fiscale e debitoria, ma non sono ancora pronti. Lo saranno in settimana. Noi vogliamo vedere i conti. Non vorremo poi trovarci delle sorprese. Rullo vuole una lettera di patronage per la Lega? Siamo in grado di produrla in 24 ore. Per questo abbiamo fatto intervenire anche i nostri referenti bancari. Ma lo faremo quando sapremo esattamente quel che andiamo ad acquistare".

"Prima di vendere voglio delle garanzie necessarie sulla solvibilità di chi acquista l'incontro è stato cordiale e positivo. Il generale mi è parso entusiasta di Novarello. Non so però quale esperienza sportiva abbia alle spalle", questo invece il commento di Rullo.