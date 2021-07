Novelli: "Rimanere a Messina? Ci son state delle chiacchierate, prima c'è l'iscrizione"

"Salernitani protagonisti a Messina", come ricorda Il Mattino - ed. Salerno. Perché mister Raffaele Novelli ha riportato l'ACR Messina tra i pro, e dalle colonne del citato quotidiano ha raccontato la gioia di quei giorni: "Sono felice e contento per la squadra, di grande spessore umano e tecnico, per i presidenti che hanno fatto grandi sacrifici per il bene del club allontanandosi anche dalle proprie attività, per tutte le persone invisibili che in questi mesi hanno svolto un immenso lavoro e ovviamente anche e soprattutto per i tifosi che ci sono stati sempre vicini, nonostante il momento delicato e complicato che purtroppo stiamo vivendo. Se proseguiremo? Ci sono state già delle chiacchierate, ma con grande onestà credo che ora sia il momento del riposo dopo un campionato interminabile. Il primo pensiero dovrà essere l'iscrizione, poi ci sarà tempo per parlare dell'allenatore e dei giocatori. Per quanto riguarda loro, di sicuro le basi ci sono, ma bisogna ancora continuare a lavorare".