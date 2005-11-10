Dopo nove anni, Russo saluta il Cerignola. Firma biennale con opzione al Potenza
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Audace Cerignola "comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Luca Russo al Potenza Calcio.
A Luca, protagonista di un percorso lungo nove stagioni con la maglia gialloblù, la società rivolge un sentito ringraziamento per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento ai colori dimostrati nel corso degli anni.
L’Audace Cerignola augura a Luca Russo le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera".
Fa eco la nota del club lucano: "Potenza Calcio rende noto di aver acquisito, a titolo definitivo dalla società Audace Cerignola, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore classe ’99 Luca Russo. Il difensore si lega alla società rossoblù fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione.
Originario di Napoli, Luca muove i primi passi della sua carriera calcistica nel settore giovanile della U.S. Salernitana. Successivamente debutta in Serie D con l’ASD Madrepietra Daunia prima di approdare all’Audace Cerignola, dove intraprende un lungo e importante percorso. Con i pugliesi, a partire dalla stagione 2017/18, colleziona 326 presenze tra campionato di Serie D, Serie C, Coppa Italia e Playoff di Serie C. Nelle quattro stagioni tra i professionisti mette a referto 1 rete e 29 assist, affermandosi come un elemento di assoluto spessore per la categoria.
La società è lieta di formulare un caloroso benvenuto a Luca all’interno della famiglia rossoblù".