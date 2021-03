Olbia, Ragatzu: "Con un po’ più di fiducia noi sardi riusciamo a dare il meglio di noi stessi"

vedi letture

Dieci reti in campionato per Daniele Ragatzu. Come riferisce tuttoc.com, il numero 10 dell’Olbia è stato intervistato da Sky Sport nel corso di AreaC: “Un momento molto bello per la squadra, non ci stiamo arrendendo. Stiamo cercando di fare bene e questi sono i risultati. Con un po’ più di fiducia noi sardi riusciamo a dare il meglio di noi stessi. Le qualità di questi ragazzi sono immense. La maglia del Cagliari è una cucitura però con gli stimoli giusti si può fare bene sia in C che in Serie A”.