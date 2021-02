Olbia, Tatti conferma: "Rispedite ai mittenti le richieste per i nostri attaccanti"

"È stato un mercato particolare, più del solito e per tutti i club. Da parte nostra, non abbiamo mai nascosto di avere piena fiducia in questa rosa e di non ritenere necessario andare a toccare o stravolgere equilibri. Si è unito a noi Cabras e siamo contenti perché si tratta di un portiere promettente che avevamo seguito già in estate. Sono convinto che questa squadra sarà in grado di ottenere i risultati che servono per raggiungere il traguardo che ci siamo prefissati".

Parola del Ds dell'Olbia Tomaso Tatti, che ha parlato del mercato da poco concluso ai canali ufficiali del club. Proseguendo poi: "Come accennato nei giorni scorsi, avevamo a disposizione una rosa molto ampia per cui era nell'ordine delle cose che potesse esserci qualche uscita, specie tra chi era stato impiegato meno finora. In questo senso, con Dalla Bernardina e Pitzalis abbiamo preso una decisione insieme per fare in modo che avessero più opportunità di giocare altrove".

Conclude con un retroscena: "Per quanto riguarda il reparto offensivo ci siamo trovati nella situazione opposta: sono arrivate diverse richieste per i nostri giocatori ma le abbiamo rispedite al mittente. Nelle ultime settimane, Ragatzu e Udoh hanno fatto molto bene, ma c'è un girone di ritorno da giocare e ci aspettiamo tanto da Cocco, del quale abbiamo piena fiducia, così come da Marigosu, Doratiotto e Gagliano. Ognuno di loro ha caratteristiche specifiche e questo ci consente di avere più soluzioni".