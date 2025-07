Ufficiale Ospitaletto, in panchina si ripartirà ancora da Andrea Quaresmini

Nella giornata di oggi L’Ospitaletto, compagine neopromossa in Serie C, ha annunciato la conferma con tanto di contratto annuale per il tecnico Andrea Quaresmini. Arrivato nel 2023 ha prima vinto il campionato di Eccellenza, centrando poi pochi mesi fa il doppio salto tra i professionisti. Un punto di riferimento fondamentale per dare continuità al progetto. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale del club arancioblù:

L’A.C. Ospitaletto Franciacorta è orgogliosa di annunciare la conferma di Andrea Quaresmini come allenatore della prima squadra anche per la stagione 2025/2026, con la firma di un contratto annuale.

La conferma del tecnico arriva nel segno della continuità e della fiducia in colui che ha saputo guidare il club in un percorso straordinario: dalla vittoria dell’Eccellenza (2023/2024) alla promozione in Serie D, fino alla conquista della Serie C, chiudendo al primo posto il Girone B con 73 punti nella stagione appena conclusa.

Un doppio salto che ha portato anche alla conquista della Panchina d’Oro, come miglior allenatore della Serie D, premiando un lavoro tecnico, umano e organizzativo di altissimo livello.

Mister Quaresmini, figura centrale del progetto arancioblu, continuerà a mettere a disposizione la sua leadership e la sua visione, per affrontare con ambizione e umiltà il debutto tra i professionisti.