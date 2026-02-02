TMW
Foggia, fatta per Brosco in difesa. E si lavora per chiudere Liguori con la Salernitana
È l’esperto Riccardo Brosco il giocatore che rinforzerà la difesa del Foggia in vista della seconda parte della stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club rossonero ha chiuso per il classe ‘91 che in questa stagione ha giocato 21 presenze con il Pescara in Serie B e dovrebbe arrivare a titolo definitivo visto che ha un contratto in scadenza con gli abruzzesi. Il club pugliese è inoltre al lavoro in queste ultime ore anche con la Salernitana per arrivare all’attaccante Michael Liguori, classe ‘99, che in questa stagione ha segnato appena due reti in 14 presenze.
