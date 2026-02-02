Ufficiale Foggia, rinforzo in difesa: dal Pescara arriva a titolo definitivo Riccardo Brosco

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Delfino Pescara le prestazioni sportive del calciatore Riccardo Brosco, che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2028.

Difensore centrale, nato a Roma il 3 febbraio 1991, Brosco cresce calcisticamente nel settore giovanile della Roma prima di affacciarsi al calcio professionistico con la maglia della Triestina, con cui esordisce in Serie B a soli 18 anni. Nel corso della sua carriera ha collezionato esperienze importanti vestendo le maglie di Pescara, Ternana, Latina, Carpi, Ascoli e Vicenza, tutte nella serie cadetta.

Nella stagione 2022/2023 fa ritorno al Pescara in Serie C, raggiungendo al primo anno la semifinale playoff, persa ai calci di rigore proprio contro i rossoneri. Nella stagione 2024/2025 conquista la promozione in Serie B, categoria nella quale ha militato anche nella prima parte dell’attuale stagione. L'esperto difensore centrale, nel corso della sua carriera ha totalizzato 369 presenze e 19 reti in Serie B e 101 presenze con 7 gol in Lega Pro.

«Arrivo a Foggia con grandissimo entusiasmo. Nonostante l’esperienza maturata in questi anni, sento forte la voglia di rimettermi in gioco e di farlo in una piazza importante e passionale come questa. Dobbiamo assoluitamente raggiungere l'obiettivo e sono pronto sin da subito a dare il mio contributo».

Benvenuto Riccardo!