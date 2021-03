Padova, ag. Biasci: “Spiace per il suo scarso impiego”. Mandorlini: “Verrà il suo momento”

Dalle colonne de Il Mattino di Padova l’agente di Tommaso Biasci, uno dei colpi di mercato del Padova a gennaio, Giorgio Parretti aveva parlato del poco spazio (126 minuti) trovato finora dal suo assistito in biancoscudato: “Non nego di essere un po’ dispiaciuto per lo scarso impiego di Tommaso. Non voglio assolutamente mettere in discussione le scelte tecniche e il Padova è una squadra fortissima piena di grandi giocatori per la categoria. Ma allo stesso tempo so quanto la società abbia voluto a tutti i costi prendere Biasci, facendo un grande sforzo economico e battendo la concorrenza di tante altre squadre. Per questo spero possa avere l’opportunità di ripagare lo sforzo del club”.

Parole che hanno animato anche la conferenza stampa di Andrea Mandorlini che ha spiegato il motivo del poco spazio trovato finora dall’attaccante ex Carpi: “Tommaso viene da un mese e mezzo di covid, è un bravissimo ragazzo e prima o dopo verrà il suo momento. Ci sono diversi tipi di stanchezza, stiamo recuperando giocatori, ma si gioca ogni tre giorni e bisogna gestire le energie mentali e fisiche”.