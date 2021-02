Padova strepitoso. Quinta vittoria consecutiva con 17 gol fatti e nessuno subito

Con la vittoria di questo pomeriggio all’Euganeo contro l’Arezzo il Padova porta a sette i punti di vantaggio sul SudTirol secondo in classifica (fermato sullo 0-0 dal Carpi) nel Girone B della Lega Pro. Un successo, quello degli uomini di Andrea Mandorlini che porta a 52 il computo totale delle reti segnate in 25 gare ma soprattuto che fa registrare il quinto trionfo consecutivo senza gol al passivo. Oltre al 2-0 contro i toscani di oggi i biancoscudati hanno superato nei precedenti turni di campionato il Legnago Salus col medesimo risultato, il Carpi per 6-0, la Fermana per 1-0 e il Mantova con un altro tennistico 6-0 questa volta in trasferta.