Palermo, da dicembre è un altro Lucca: 10 gol e sempre più decisivo per i colori rosanero

È Lorenzo Lucca l’uomo copertina del Palermo negli ultimi mesi. L’attaccante classe 2000, arrivato un anno fa dal Torino, sta diventando sempre più decisivo per le sorti del club rosanero non solo in termini di gol, 10 in 21 partite, ma anche per le doti di leadership che, nonostante la giovane età, possiede.

E dire che l’inizio di stagione del centravanti non è stato dei migliori con il digiuno durato fino a inizio dicembre e poi la svolta. Prima una doppietta, in 35 minuti, contro la Viterbese con esultanza rabbiosa per allontanare anche le critiche giunte nei mesi precedenti. Gol che hanno sbloccato il calciatore: 10 reti in 12 partite, altre due doppiette – consecutive contro Bisceglie e Turris – e una fiducia ritrovata per spingere il Palermo più in alto possibile.