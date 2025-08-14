Napoli ok nell'ultimo test estivo: battuto l'Olympiacos con gol di Lucca e Politano

Il Napoli batte 2-1 l'Olympiacos nell'ultimo test estivo e ora pensa ai primi impegni stagionali, primo fra tutti l'esordio in campionato. La nota stonata della serata è sicuramente l'infortunio di Lukaku, mentre le trame offensive regalano sicuramente soddisfazioni ai tifosi accorsi a vedere la sfida tra azzurri e greci. La gara si sblocca al 16': Politano rientra da destra e col mancino trova l'angolo lontano, con la sua classica parabola.

Raddoppio che arriva nella ripresa: azione manovrata del Napoli che parte da Milinkovic-Savic e si allunga: De Bruyne porta palla, apre per McTominay e trova la zampata di Lucca che si allunga e mette dentro. Quando stanno scendendo i titoli di coda sulla gara, ecco il sussulto greco: chiquinho con un pallonetto segna facile facile il 2-1 dopo un'uscita al limite di Milinkovic-Savic ad anticipare anche Rrahmani, rendendo così meno amara la sconfitta.

IL TABELLINO

Marcatori: 17' Politano (N), 53' Lucca (N), 91' Ciquinho (O)

NAPOLI (4-4-1-1): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (85' Buongiorno), Olivera, Politano (80' Spinazzola), Anguissa, Lobotka (76' Gilmour), Mctominay, De Bruyne, Lukaku (32' Lucca, al 76' sostituito per Neres).

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Botis (46' Paschalakis), Ortega, Pirola, Retsos, Costinha (46' Strefezza), Scipioni (65' Liatsikouras), Hezze, Ciquinho, Pnevmonidis, Rodinei, El Kaabi.