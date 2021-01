Palermo, ritorno di fiamma per Gliozzi. L'attaccante può lasciare Cosenza

Dopo averlo cercato in estate senza fortuna, il Palermo nelle ultime ore è tornato su Ettore Gliozzi. Il classe '95 a Cosenza non ha reso secondo le aspettative e per questo, oltre che per l'arrivo di Mbakogu, potrebbe cambiare aria negli ultimi giorni di mercato magari tornando in quella C dove spesso è stato protagonista. Il Palermo, alla caccia di un rinforzo offensivo per puntare ai play off, sarebbe al lavoro per vestirlo di rosanero e dargli una chance di rilancio nei prossimi mesi. Lo riferisce Tifocosenza.it.