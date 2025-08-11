Ufficiale
Ospitaletto, per l’attacco c’è Pavanello dal Pisa. Il classe 2005 arriva in prestito
TUTTO mercato WEB
Nella giornata di oggi l’Ospitaletto ha annunciato l’acquisto in prestito dal Pisa del classe 2005 Andrea Pavanello. Di seguito il comunicato ufficiale:
L’Ospitaletto Franciacorta è lieto di annunciare l’attaccante Andrea Pavanello in prestito annuale dal Pisa.
Nella scorsa stagione il classe 2005 ha totalizzato 21 presenze in Serie C con la maglia del Sestri Levante. Nel 2023/2024 con il Campodarsego in Serie D 8 reti e 6 assist in 34 partite.
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Editoriale di Luca Calamai Lookman è finito in fuorigioco. Allegri avrà Hojlund ma Vlahovic serviva di più. Sarebbe bello riportare Donnarumma in Italia. Conte e un Napoli in fuga grazie al fenomeno De Bruyne
Le più lette
4 Lookman è finito in fuorigioco. Allegri avrà Hojlund ma Vlahovic serviva di più. Sarebbe bello riportare Donnarumma in Italia. Conte e un Napoli in fuga grazie al fenomeno De Bruyne
Ora in radio
Primo piano
Morata finalmente al Como, Esposito in Sardegna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile