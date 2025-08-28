Pergolettese, rinforzo in attacco. Dal Parma arriva in prestito il giovane Sartori
Francesco Sartori, attaccante classe 2006, lascia il Parma e si trasferisce in prestito alla Pergolettese. Di seguito la nota del club:
"L’U.S. Pergolettese annuncia l’arrivo dal Parma, con la formula del trasferimento temporaneo, dell’attaccante Francesco Sartori (classe 2006)
Nato a Trento, dopo l’inizio nelle giovanili del Chievo Verona è passato nel Parma, dove ha percorso tutte le tappe del settore giovanile dall’U17 fino ad arrivare alla squadra Primavera. Dotato di un gran fiuto del gol (17,19,10 le reti realizzate in tre campionati), è un centravanti completo, di grande statura (1.95) e prezioso per ogni allenatore per la sua grande capacità di dialogare con i compagni d'attacco. Da oggi entra nella rosa a disposizione di mister Curioni".
