Perugia, ag. Monaco: "Avviati i contatti per il rinnovo. Pronto a firmare anche domani mattina"

Flavio Coladarci, agente del difensore del Perugia Salvatore Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioGrifo.it in merito al futuro del suo assistito in scadenza di contratto il prossimo giugno: ‘In questo senso i contatti con la società per l’eventuale rinnovo sono già iniziati. Tutta Perugia conosce il percorso che ha fatto Sasà e il passato che ha avuto. Per me prima viene l’uomo e qui l’ho trovato, un uomo vero. Gli ho chiesto di iniziare questo percorso insieme: se ti fidi di me, gli ho detto, allora pensa solo a giocare, che è quello che sai fare meglio. La qualità del giocatore l’avete vista tutti, dal punto di vista mentale sia da uomo che da calciatore è al top della maturità. Tutti lo chiamiamo Guerriero e lui chiama me Proximo, il procuratore del gladiatore nell’omonimo film. Guerriero gli sta proprio bene e gli porta anche bene, aveva promesso al presidente che non si sarebbe mai tirato indietro e così è stato. Ad oggi sembra ci sia la volontà di prolungare da parte della società. Di certo Sasà resterebbe a Perugia a vita, ama piazza e tifosi e da vincente ha fatto una crescita esponenziale. Se c’è la voglia della società di proseguire, lui firma anche domattina".