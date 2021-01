Perugia, ai dettagli per Vano. Per l'attaccante pronto un contratto fino al 2024

Il Perugia fa sul serio per Michele Vano. Il club umbro è infatti molto vicino a chiudere con il Mantova, e l'Hellas Verona proprietario del cartellino, il trasferimento dell'attaccante classe '91 che si legherà per i prossimi tre anni e mezzo al Grifo. Le firme sul contratto però ancora non ci sono poiché, come riferito da Tuttoc.com, mancherebbe ancora un ultimo dettaglio fra le società per risolvere l'affare. Già domani però potrebbe essere il giorno della fumata bianca.