Perugia, dopo la promozione si pensa al mercato: si punta a trattenere Minelli ed Elia

Il portiere Stefano Minelli e l’attaccante Salvatore Elia. Sono questi i primi due tasselli che il Perugia ha intenzione di trattenere in vista della prossima Serie B. Il primo è in scadenza di contratto e, con Fulignati in uscita, presto parlerà con la dirigenza umbra per rinnovare il proprio contratto e vestire i panni del titolare anche nella prossima stagione. Il secondo invece è arrivato in prestito dall’Atalanta la scorsa estate e dopo la buona stagione vissuta in C il club spera di poterlo confermare, rinnovando il prestito, anche fra i cadetti. Lo riverisce Il Corriere dell’Umbria.