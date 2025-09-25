Torino, Vagnati: "Dobbiamo passare il turno, lavoriamo sull'atteggiamento"

Prima del match di Coppa Italia, ai microfoni di Mediaset, Davide Vagnati ha commentato il match in programma contro il Pisa: "Dobbiamo cercare di fare risultato, con prestazioni importanti e atteggiamento diverso anche rispetto a quello visto con l'Atalanta. Se troviamo risultati diversi, i tifosi potranno seguirci. Si poteva fare meglio, il blackout avuto con l'Atalanta ci ha dato problemi per il risultato finale. Dobbiamo lavorare meglio e passare il turno, vogliamo vincere".