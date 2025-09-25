Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Torino, Vagnati: "Dobbiamo passare il turno, lavoriamo sull'atteggiamento"

Torino, Vagnati: "Dobbiamo passare il turno, lavoriamo sull'atteggiamento"
Oggi alle 20:56Serie A
di Giuseppe Lenoci

Prima del match di Coppa Italia, ai microfoni di Mediaset, Davide Vagnati ha commentato il match in programma contro il Pisa: "Dobbiamo cercare di fare risultato, con prestazioni importanti e atteggiamento diverso anche rispetto a quello visto con l'Atalanta. Se troviamo risultati diversi, i tifosi potranno seguirci. Si poteva fare meglio, il blackout avuto con l'Atalanta ci ha dato problemi per il risultato finale. Dobbiamo lavorare meglio e passare il turno, vogliamo vincere".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Idee chiare, progetto, investimenti, giovani e "no" alle grandi. Il Como non è una favola, sta crescendo una vera big. Fabregas il condottiero, con alle spalle una società che vuole realizzare il suo sogno
