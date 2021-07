Pescara, domani la firma di Illanes. Alla Fiorentina va il senegalese Assan Seck

Julian Illanes passa al Pescara. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il difensore di proprietà della Fiorentina che ha passato gli scorsi anni in prestito in Serie B, domani è atteso a Pescara per la firma sul contratto. Passerà a titolo definitivo alla squadra abruzzese che in cambio girerà alla Fiorentina l'attaccante Assan Seck, diciassettenne di nazionalità senegalese che finirà in Primavera.