Pescara, giorni decisivi per il futuro del club: entro sette giorni la scelta su ds e allenatore

Il Pescara si gioca tutto in sette giorni. Il club abruzzese - come riportato da Il Centro - dovrà decidere sul futuro nel giro di una settimana: il presidente Sebastiani dovrà scegliere il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore per il prossimo campionato di serie C. Per il momento non ci sono moltissimi nomi sulla lista, ma il patron Sebastiani pensa ad Auteri. A riportarlo è Il Centro.