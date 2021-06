Pescara, Sebastiani: "Mi aspetto di giocare nel Girone B. Zeman-Foggia? Bella storia"

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani intervistato da Prima Tivvù ha spiegato di aver avuto rassicurazioni sul fatto di poter finire nel Girone B della prossima Serie C: "Sono tutti gironi forti basti pensare che nonostante quello C passi per essere il più duro in finale sono arrivate squadre dei due gironi del centro-nord. Mi aspetto di giocare dove dobbiamo, per quelle che sono le indicazioni al momento dovremmo stare nel girone centrale, perché se la divisione è geografica noi rispetto alla Viterbese siamo un po' più a Nord. Però cambierebbe poco per noi perché abbiamo intenzione di costruire una squadra competitiva. - conclude Sebastiani con un pensiero a Zeman - È importante per l'immagine del campionato, parliamo di un personaggio molto carismatico, un allenatore bravo, poi Foggia è un po' casa sua, sicuramente sarebbe una bella storia".