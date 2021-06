Pescara, Sebastiani sul futuro del club: "Non c'è interesse per questa piazza"

Raggiunto dai microfoni del Tgr Abruzzo, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha fatto il punto sulla situazione societaria del Delfino, sottolineando come al momento non vi sia alcun interesse a rilevare quote del club: "Bisogna ripartire senza preconcetti: se si viene allo stadio per contestare in assoluto non c'è risultato che tenga, se invece si viene riconoscendo che questa società avrà pure sbagliato ma facendo anche cose buone. Purtroppo non c'è una soluzione diversa all'orizzonte, altrimenti sarei io il primo ad andarmene: al momento comunque io parlo con tutti, anche se non c'è nulla di concreto. Noi siamo innamorati di Pescara e del Pescara, ma non c'è interesse per questa piazza. Se arriva l'americano va in un'altra piazza, qui non ne ho visti come non ho visto pescaresi".