Piacenza, il presidente annuncia: "Accordo per lo stadio, giocheremo al Garilli"

Il presidente del Piacenza Roberto Pighi, a margine della conferenza di presentazione della nuova stagione, ha parlato anche dello stadio in cui disputerà per proprie partite casalinghe la squadra biancorossa: "Colgo l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale con la quale siamo arrivati a un accordo, complesso ma costruttivo, sulla gestione del Garilli. Onestamente il primo bando era inaccettabile, adesso abbiamo ottenuto delle garanzie e confido che non ci sarà alcun tipo di problema. Il Piacenza giocherà al Garilli. La situazione di partenza - riporta SportPiacenza.it - era complessa ma il lavoro svolto da ambo le parti è stato importante. Ricordiamo che a Natale perderemo il campo di allenamento storico e il Bertocchi e quindi ci saranno altri costi da sostenere. Il tutto evidenziando che il Governo ha stanziato ma non erogato i contributi Covid dello scorso anno, tradotto significa che abbiamo dovuto anticipare noi quello che il Governo avrebbe dovuto darci tempo fa. Col Fiorenzuola abbiamo avviato un rapporto costruttivo. E’ stato trovato un accordo per cui il Fiorenzuola potrà giocare al Garilli una, due o sette partite, fin quando ne avrà bisogno. Credo sia una segnale positivo da parte di tutti".